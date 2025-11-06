El presidente Javier Milei participó hoy como orador principal en el American Business Forum, realizado en el Kaseya Center de Miami, ante empresarios, dirigentes políticos y referentes del mundo conservador. En ese marco, recibió la llave de la ciudad y compartió escenario con figuras como Donald Trump y Lionel Messi, en un espacio que se consolida como plataforma de liderazgo global.

Durante su discurso, Milei agradeció la recepción y expresó: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Vamos a hacer a Argentina y América great again”. En tono distendido, agregó: “Me alegra poder compartir escenario con Lionel Messi y Donald Trump”, y bromeó: “Es la prueba de que yo también puedo a veces felicitar a un zurdo”.

El mandatario dedicó parte de su intervención a la política estadounidense: “No se dejen llevar por resultados coyunturales”, y realizó una férrea defensa del capitalismo. “El sistema capitalista es el único justo, que va de la mano de la moral y la ética, no como el sistema asesino de los comunistas”, afirmó. “Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas”, agregó.

Milei también se refirió al contexto argentino y a las reformas que planea impulsar: “Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los estándares internacionales; hablamos de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país; modificar las leyes penales”.

En ese sentido, destacó: “Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente”. Y añadió: “Estas elecciones fueron un plebiscito sobre dos modelos de país: el modelo de la libertad y el capitalismo, o el modelo de la servidumbre y el empobrecimiento”.

El presidente también apuntó contra la oposición: “En Argentina pasó algo inédito, llevamos adelante un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político. Nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio poniendo más gasolina”.

Sobre el rumbo de su gestión, expresó: “Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. Esto está asociado a un cambio de paradigma, nos reencontramos con la fe en la propiedad privada. El cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos los ciudadanos”.

La visita a Estados Unidos incluyó también su participación en la gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump, y continuará este viernes en Nueva York, donde Milei será parte del conversatorio Nuevas oportunidades de inversión en Argentina organizado por el Council of the Americas. Luego, partirá hacia Bolivia para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz.

Fuente: con información de TN