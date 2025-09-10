Catalán, que hasta ahora tenía a su cargo el vínculo con las provincias, asumirá con rango ministerial para reforzar el contacto con los gobernadores. Según explicó Francos, la nueva “Mesa Federal” trabajará junto a Caputo y Catalán “para profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, aunque el mensaje dejó claro que el diálogo se concentrará en los mandatarios “afines”, lo que excluye a Axel Kicillof y a otros gobernadores peronistas.

Ads

La decisión se enmarca en la estrategia del Gobierno de mostrar hiperactividad tras la derrota electoral en Buenos Aires y recuperar iniciativa de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Puede interesarte

Milei encabezó este miércoles la tercera reunión de Gabinete en la semana, con la presencia de Karina Milei, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Luis Petri, entre otros ministros y secretarios de primera línea.

Ads

El flamante ministro será pieza clave en la relación con las provincias, en un momento en el que el oficialismo enfrenta reclamos por fondos y una oposición envalentonada por el resultado electoral.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.



En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar el vínculo con las provincias”, afirmó Francos al anunciar la designación.

Ads

Fuente: Infobae