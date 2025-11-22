El Gobierno confirmó este sábado que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, será la nueva ministra del área en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejará el cargo para asumir como senadora nacional. En paralelo, se anunció que el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, quedará al frente del Ministerio de Defensa, convirtiéndose en el primer militar en ocupar esa función desde 1983.

El presidente Javier Milei oficializó ambas designaciones a través de sus redes sociales, donde dio la bienvenida a los futuros integrantes del gabinete y compartió el comunicado oficial. “Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente”, expresó.



Bullrich, por su parte, confirmó la designación de su sucesora con un extenso mensaje en el que destacó “el profesionalismo, la entrega y la capacidad de trabajo” de Monteoliva, quien la acompañó durante su gestión como secretaria de Seguridad. Subrayó además que su continuidad en el equipo garantiza la línea política que buscaba preservar dentro de la cartera. “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, sostuvo.



La futura senadora también agradeció al Presidente por sostener “la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y la verdad de que el que las hace, las paga”. Y concluyó: “Somos un equipo firme y unido. Este es el rumbo que el país necesita”.



La confirmación en Defensa también estuvo acompañada por un mensaje del ministro saliente, Luis Petri, quien celebró la continuidad de Presti dentro del gabinete. “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, escribió. Resaltó además su “capacidad, compromiso y lealtad a la Patria” y se mostró confiado en la gestión que iniciará el 10 de diciembre.

Con estos cambios, Milei reorganiza dos áreas clave de su administración y ratifica el eje de seguridad y orden como uno de los pilares de su gobierno.