El presidente Javier Milei arribó este martes al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde participará de la cumbre que reúne a jefes de Estado, empresarios y referentes globales. Su llegada se produjo en medio de un complejo contexto internacional, con focos de tensión entre Estados Unidos y potencias europeas, y con expectativas por su intervención ante la audiencia del foro.

El mandatario argentino, acompañado por parte de su gabinete, fue trasladado desde Zúrich hasta Davos en helicóptero, algo poco habitual para este tipo de traslados, y se prepara para presentar su visión sobre la gestión y las oportunidades de la economía argentina ante inversores y líderes globales.

La agenda oficial marca como eje central de su participación una exposición programada para la jornada siguiente, en la que Milei pretende reafirmar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, además de defender las políticas económicas implementadas en el país.

Durante su estadía, el presidente también tiene previsto mantener encuentros con representantes del mundo empresarial y financiero, así como participar de diálogos estratégicos sobre Argentina en el marco del foro. El objetivo explícito es mostrar al país como un destino confiable para la inversión y poner en valor el plan económico ante audiencias internacionales.

La participación de Milei en Davos se da en un escenario global desafiante, con cuestiones geopolíticas que marcan la agenda del foro, lo que aporta mayor atención a sus declaraciones y a las relaciones internacionales que busca consolidar durante este viaje.

