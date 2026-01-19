En un clima de alta incertidumbre internacional, comienza este lunes el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, con la presencia del presidente Javier Milei, que asistirá por segundo año consecutivo. El mandatario argentino buscará reafirmar su alineamiento político y económico con Donald Trump, en momentos en que el escenario global se ve sacudido por múltiples conflictos y nuevas tensiones entre aliados históricos.

El foro, que se extenderá hasta el viernes bajo el lema “Espíritu de diálogo”, contará con una fuerte impronta política por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya agenda y posicionamientos dominan el clima previo al encuentro. Por ahora no hay confirmación de una reunión bilateral entre Milei y Trump, aunque no se descarta un contacto informal durante el evento.

La agenda de Milei en Davos

El Presidente partirá este lunes por la noche rumbo a Suiza y expondrá el miércoles a las 11.45 (hora argentina) en un panel titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?”. Allí, según anticiparon fuentes oficiales, volverá a cuestionar a la agenda progresista, defenderá el modelo capitalista y libertario y buscará mostrar a la Argentina como un socio confiable para las inversiones.

Milei será uno de los tres presidentes latinoamericanos presentes en Davos, junto a Daniel Noboa y José Raúl Mulino.

El jefe de Estado viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Su regreso a la Argentina está previsto para el viernes, tras una serie de reuniones con banqueros y empresarios internacionales.

Un foro marcado por la tensión geopolítica

Aunque Davos es históricamente un ámbito económico, la edición 2026 se desarrolla en un contexto que el propio titular del WEF calificó como “el más complejo desde 1945”. En la agenda pesan conflictos como Ucrania, Medio Oriente, Venezuela e Irán, y, en las últimas semanas, la escalada diplomática en torno a Groenlandia.

Trump coincidirá en el foro con líderes de países miembros de la OTAN, a quienes amenazó con aplicar aranceles de hasta el 25% tras maniobras militares en ese territorio autónomo bajo soberanía danesa. En Davos también estarán el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya advirtió que esas medidas podrían afectar la relación transatlántica.

Seguridad máxima

Ante la asistencia récord de más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, Suiza desplegará un operativo de seguridad sin precedentes. Participarán fuerzas policiales, servicios de inteligencia y unos 5000 militares, que además colaborarán en el traslado de las delegaciones. Incluso, el espacio aéreo estará parcialmente restringido durante el desarrollo del foro.

En ese marco, la participación de Milei en Davos se dará en un escenario global cargado de tensiones, donde el Presidente buscará consolidar su perfil internacional y su cercanía con la nueva administración estadounidense.

Fuente: TN