Después del resultado favorable para su espacio en el Congreso, Javier Milei resolvió no iniciar conversaciones con Axel Kicillof, a quien considera ajeno a los acuerdos que busca impulsar para la segunda etapa de su mandato. La decisión refuerza la distancia política entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires.

Ads

En paralelo, el jefe de Estado determinó congelar los cambios previstos en su gabinete. Aunque se especulaba con una renovación en distintos ministerios, Milei optó por sostener la actual estructura hasta que se defina el nuevo escenario parlamentario tras la asunción de los legisladores electos en diciembre.

Puede interesarte

El presidente concentrará su estrategia en afianzar vínculos con gobernadores que cuenten con representación legislativa, con el objetivo de fortalecer las bases políticas para avanzar con su programa de reformas.

Ads

Con esta postura, el Gobierno prioriza la estabilidad interna y posterga modificaciones hasta tener mayor claridad sobre los apoyos que logrará en el Congreso, dejando en pausa tanto los recambios ministeriales como un eventual acercamiento con la administración bonaerense.

Ads