Milei denunció un “intento de Golpe de Estado” y apuntó contra medios, políticos y empresarios
Vinculó la supuesta maniobra desestabilizadora con el escenario posterior a las elecciones legislativas porteñas y cuestionó el rol de los medios en el clima político y económico.
El presidente Javier Milei aseguró hoy que su Gobierno enfrentó un “intento de Golpe de Estado”, y apuntó contra “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”, en declaraciones realizadas en el canal de streaming Neura.
“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado”, sostuvo el mandatario, al referirse a los hechos ocurridos el año pasado tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas.
En ese contexto, Milei vinculó las tensiones políticas con el desempeño económico y el debate público en torno a su programa de gobierno, al tiempo que volvió a cuestionar el rol de distintos actores en la construcción del clima social.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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