El presidente Javier Milei aseguró hoy que su Gobierno enfrentó un “intento de Golpe de Estado”, y apuntó contra “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”, en declaraciones realizadas en el canal de streaming Neura.

Ads

“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado”, sostuvo el mandatario, al referirse a los hechos ocurridos el año pasado tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas.

Puede interesarte

En ese contexto, Milei vinculó las tensiones políticas con el desempeño económico y el debate público en torno a su programa de gobierno, al tiempo que volvió a cuestionar el rol de distintos actores en la construcción del clima social.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads