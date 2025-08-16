El presidente Javier Milei proyectó la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, para diputados en Olivos y para su Gabinete en Casa Rosada. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei destacó que el film, dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”.

La película, estructurada en 16 historias independientes de entre uno y doce minutos, presenta a Francella interpretando diversos personajes, desde un director de cine hasta un vendedor callejero, un cura villero o un presidente. Acompañado por actores como Dalma Maradona, Eva De Dominici y Miguel Granados, el film retrata lo que algunos interpretan como una radiografía de la “argentinidad”, mostrando personajes que encarnan rasgos como la envidia, el resentimiento y la hipocresía.

Milei afirmó que “la película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, y agregó que “cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”.

El film ha generado controversia en redes sociales, donde usuarios y críticos de cine han señalado que los personajes reflejan un estereotipo de argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”. En este contexto, Milei expresó: “Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Durante la reunión con su Gabinete en Casa Rosada, que se extendió por cuatro horas, Milei no solo abordó temas económicos, sino que también utilizó la proyección de Homo Argentum para discutir la “batalla cultural” que busca impulsar. Esta estrategia ya había sido implementada días antes con diputados en la Quinta de Olivos, reafirmando el uso del film como herramienta para su discurso político y social.

Fuente: con información de Infobae