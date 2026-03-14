Javier Milei participó en el cierre del Madrid Economic Forum, un evento que reunió a economistas, empresarios y referentes políticos liberales en la capital española. El mandatario brindó un discurso centrado en la defensa del capitalismo y en el rumbo económico de su gobierno.

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Durante su exposición, el jefe de Estado sostuvo que “el sistema capitalista es el único que trae prosperidad a la tierra”, una frase con la que reafirmó su postura a favor de la economía de libre mercado.

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El acto se desarrolló en el Palacio de Vistalegre, donde unas 10.000 personas asistieron al encuentro. Milei ingresó al escenario acompañado por música de rock y fue recibido por el público con aplausos y consignas de apoyo.

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En su discurso, el mandatario también cargó contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó como “impresentable” durante una de sus intervenciones ante el auditorio.

La presentación formó parte de una breve visita a España, que incluyó reuniones con referentes liberales europeos y economistas cercanos a su visión económica. Tras su participación en el foro, Milei tenía previsto regresar a Argentina para continuar con su agenda oficial.



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