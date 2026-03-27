El presidente Javier Milei anunciará un mensaje en cadena nacional luego del fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, se grabará esta tarde y se transmitirá a las 19 horas.

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La decisión del tribunal de apelaciones en Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares, al considerar que el fallo previo no aplicó correctamente la legislación argentina.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno destacó el impacto positivo de la medida, que reduce de manera significativa uno de los principales riesgos financieros que enfrentaba el Estado en el exterior.

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En ese contexto, Milei optó por realizar una cadena nacional para referirse al tema, en lo que será una intervención destinada a resaltar la importancia del fallo y su efecto sobre la economía.

El caso YPF lleva más de una década en los tribunales internacionales y tuvo distintos capítulos judiciales. La reciente decisión marca un punto de inflexión, ya que obliga a revisar la condena original y deja en suspenso las medidas derivadas de esa sentencia.

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Desde la Casa Rosada consideran que el resultado representa un respaldo a la estrategia legal del país y un paso clave en la defensa de sus intereses en el ámbito internacional.