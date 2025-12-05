El gobierno de Javier Milei activará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para encarar un paquete de proyectos que busca aprobar antes del cierre del año legislativo. El decreto, que será firmado hoy, establece que diputados y senadores deberán sesionar entre el 10 y el 30 de diciembre.

La agenda incluye iniciativas consideradas centrales por el Ejecutivo, entre ellas el Presupuesto 2026, una pieza clave para ordenar las cuentas públicas del próximo año. También se incorporará el proyecto de Inocencia Fiscal, junto al denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, ambos alineados con la estrategia económica impulsada por la administración libertaria.

Otro punto fuerte será la modernización laboral, una reforma que apunta a modificar aspectos del mercado de trabajo y que promete un debate intenso en ambas cámaras. A esto se suma la propuesta de reforma del Código Penal, que introduce cambios en materia de delitos y sanciones.

El temario se completa con la actualización del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y áreas periglaciares, un punto sensible en materia ambiental. Con este llamado, el Gobierno busca acelerar discusiones pendientes y cerrar el año con avances legislativos en temas que considera fundamentales para su programa de gestión.

