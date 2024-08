Javier Milei calificó de "atentado" la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso y tildó de “irresponsables” a los legisladores que apoyaron la iniciativa que, según sus cálculos, costará 370 mil millones de dólares y provocará "la ruina del país".

"El daño que se está causando con esto no es menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, sostuvo Milei en diálogo con LN+.

“Lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para losa argentinos. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”, insistió el mandatario.

Milei también criticó al kirchnerismo y a la oposición dialoguista: "Están los videos que muestran a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil. Con las mismas personas que incrementaron los jubilados sin aportes, sumaron 3,5 millones de personas, que tienen 1 millón de pensiones truchas… Es una contradicción y un agujero negro en términos fiscales”.

“Hay que recordar que cuando el gobierno de Mauricio Macri recibió las 14 toneladas de piedras fue para tratar de evitar este tipo de desaguisados”, sostuvo.

“¿Por qué lo quieren hacer ahora? ¿Quieren romper a este gobierno? No tengo dudas de que sí porque si les va bien a los argentinos, vamos a estar mejor. Y estas ratas no vuelven más”, cuestionó.

Para justificar su decisión de vetar la reforma jubilatoria, Milei aseguró que el costo de esta ley será “de acá a la eternidad” y sostuvo que en una economía con una tasa de 5% implicaría que subió 24 puntos del PBI la deuda, o sea, “toda la deuda externa de la Argentina”. Asimismo, dijo que por los mecanismos de compensación que tiene la norma, y si se toma en cuenta un crecimiento de la economía de 3%, esto implicaría elevar la deuda a 62 puntos del PBI. “La medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares”, declaró.

Además, el presidente dijo que este proyecto viola la ley de administración financiera debido a que no crea una contrapartida para los nuevos gastos que implicará. “Es importante tener conciencia que cuando ponen un número... Entiendo que no sean economistas y que sean personas que suman con dificultad, en el kirchnerismo es bastante claro, se quejan del endeudamiento pero les gusta el déficit fiscal, tienen problemas de disonancia cognitiva para sumar y restar. Y el resto que han votado esto también”, marcó

Milei también habló de su vinculo con el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, con el que cenó en Olivos tras el rechazo al DNU que aumentaba los fondos de la SIDE. "“Estuve [el miércoles] reunido aquí en Olivos cenando y él me dio las explicaciones. Y la verdad es que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y que sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina... Están soslayando que la Argentina ha recibido dos atentados”, comentó.

Milei luego arremetió contra los diputados que votaron contra los fondos para la SIDE, entre ellos los del PRO, instruidos por Macri. “Si en la Argentina llegara a pasar un atentado es responsabilidad de este grupo de irresponsable que le quitan financiamiento a la inteligencia”, lanzó.

Fuente: TN.