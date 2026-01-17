El presidente Javier Milei confirmó hoy que la Argentina integrará el Consejo de Paz creado por el mandatario estadounidense Donald Trump, con el objetivo de evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza y acompañar la conformación de un nuevo esquema de gobierno en el enclave palestino.

El jefe de Estado agradeció públicamente la invitación de Trump para formar parte de los miembros fundadores de la Junta Ejecutiva internacional del organismo, que estará presidido por el líder republicano y tendrá a su cargo la supervisión del nuevo gobierno de Gaza sin la intervención de Hamas.

Milei dio a conocer la carta enviada por su par estadounidense, en la que se formaliza la invitación para integrar la denominada Junta de la Paz, una organización creada para intentar desactivar el conflicto armado en la región.

“Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, expresó el mandatario argentino.

En otro tramo de su mensaje, Milei reafirmó la posición internacional del país: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, publicó en la red social X.

Fuente: con información de TN