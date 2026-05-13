El presidente Javier Milei aseguró hoy que su salario es hasta cuatro veces menor que el de algunos rectores universitarios, al sostener que percibe $4 millones brutos mensuales frente a ingresos que, según indicó, alcanzan los $18 millones en las casas de estudio, en el marco de sus publicaciones en redes sociales tras la marcha en defensa de la universidad pública.

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El mandatario compartió en la red social X una comparación salarial en la que cuestionó los ingresos de las autoridades universitarias, en medio de la tensión generada por la masiva movilización realizada el día anterior en Plaza de Mayo.

Lejos de moderar su postura, Milei continuó con críticas hacia los organizadores de la protesta y sostuvo que la convocatoria no respondió exclusivamente a reclamos académicos, sino que estuvo atravesada por intereses políticos.

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En ese sentido, apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de intentar proteger “sus cajas” mediante la utilización de la educación pública como una “bandera” que encubre otros intereses.

Desde el oficialismo, el posicionamiento se mantuvo en la misma línea. La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que afirmó que el Gobierno nacional cumple con las transferencias presupuestarias correspondientes al sistema universitario.

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Por su parte, el área de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, también remarcó durante la jornada que los envíos de fondos se realizan de acuerdo a lo previsto.

Fuente: con información de Noticias Argentinas