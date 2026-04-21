Según confirmaron autoridades israelíes, el mandatario argentino será el primer líder extranjero en encender una de las antorchas, en un gesto simbólico que refuerza el vínculo político y diplomático entre ambos países.

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La agenda de su última jornada incluye un encuentro con rabinos por la mañana y una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro por la tarde. Además, está previsto un nuevo paso por el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso.

La gira sirvió para consolidar el alineamiento del Gobierno argentino con la administración de Benjamín Netanyahu, en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente. Durante el viaje, Milei reiteró su respaldo a Israel en el conflicto con Irán y volvió a expresar su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

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En el plano bilateral, se anunciaron avances concretos: la puesta en marcha de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv desde noviembre y la firma de acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como inteligencia artificial, lucha contra el terrorismo y conectividad aérea.

También se rubricaron los llamados “Acuerdos de Isaac”, orientados a fortalecer los lazos entre Israel y países de América Latina en materia comercial, cultural y diplomática.

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En paralelo, el presidente recibió la Medalla Presidencial del Honor, otorgada por su par israelí Isaac Herzog, quien destacó su posicionamiento internacional y su “mensaje de moralidad y apoyo”.

Milei emprenderá el regreso este mismo martes por la noche y está previsto que arribe a la Argentina el miércoles a las 10 de la mañana.

Fuente: TN