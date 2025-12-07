Un nuevo relevamiento de la consultora Opina Argentina señaló que Javier Milei finaliza 2025 con un respaldo que roza la mitad del electorado. La encuesta, realizada en la primera semana de diciembre entre más de 1.700 personas de todo el país, ubica al Presidente con una imagen positiva del 49%, apenas un punto por encima del mes anterior.

El estudio destaca una brecha sostenida entre varones y mujeres: entre los hombres el apoyo asciende al 57%, mientras que entre las mujeres predomina la valoración negativa. Pese a esas diferencias, Milei llega a la mitad de su mandato con niveles de aprobación superiores a los que registraron Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo temporal.

La medición también se detuvo en la evolución de figuras del oficialismo. Patricia Bullrich, hoy senadora y una de las aliadas centrales del Gobierno, exhibe los mismos índices que Milei: 49% de aprobación y 50% de rechazo. En ambos casos, la proporción de opiniones “muy negativas” supera a las “muy positivas”, un indicador que la consultora sigue con atención.

Dentro del Gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo conserva un 43% de apoyo y muestra una ligera mejora respecto de noviembre. Según el informe, su desempeño y la estabilización de ciertas variables contribuyeron al clima de “relativa normalización” percibido por parte de un segmento del electorado.

En la oposición, Axel Kicillof vuelve a aparecer como el dirigente mejor evaluado. El gobernador bonaerense reúne un 44% de imagen positiva y reduce su rechazo tras meses de estancamiento. Detrás se ubican Cristina Kirchner y Sergio Massa, ambos con niveles de desaprobación significativamente más altos.

Sobre el rumbo del país, la sociedad se muestra dividida: la mitad considera que la situación empeoró respecto del año pasado, mientras que un 41% cree que mejoró. De cara a 2026, el optimismo y el pesimismo se reparten casi por partes iguales. Para la consultora, el triunfo electoral de octubre y un escenario político “intenso pero ordenado” explican el cierre de año relativamente favorable para el oficialismo.

Fuente: Infobae