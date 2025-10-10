El presidente Javier Milei se refirió por primera al acuerdo alcanzado con Estados Unidos para un swap de 20 mil millones de dólares, anunciado ayer tras intensas negociaciones lideradas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump. Fue durante un discurso en la planta de Sidersa, una siderúrgica de San Nicolás, Buenos Aires, en el marco de la campaña electoral bonaerense de cara a las elecciones del domingo 26.

“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Ayer, hemos logrado un apoyo histórico de EE.UU. para proveernos de estabilidad en estos momentos de turbulencia política. El rumbo que tomamos desde 2023 ha valido el reconocimiento del mundo entero. El coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente”, comenzó el Presidente.

Y agregó: “Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos”.

Milei también resaltó los anuncios de inversiones derivados del acuerdo entre YPF y ENI, junto con el de OpenAI, que en conjunto representan “un total de 55 mil millones de dólares”.

Como parte de lo que denominó Plan Argentina Grande Otra Vez, el jefe de Estado adelantó proyectos para promover una reforma laboral y otra tributaria. En este contexto, el riesgo país retrocedió a los 900 puntos básicos, su nivel más bajo desde septiembre.

Respecto a la reforma laboral, Milei anunció un proyecto que apunta a la modernización de los convenios de trabajo. “Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, expuso.

Y explicó: “Pretendemos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”.

Por otro lado, el Presidente indicó que “esta reforma laboral está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años”. La planta de Sidersa, que adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fue el escenario de estas declaraciones.

Milei brindó detalles del plan, que incluye la posibilidad de cobrar salarios en dólares. “Dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos, haciendo que más empresas se animen a invertir en Argentina”, consideró.

A continuación, el mandatario adelantó una reforma tributaria “que tenga como norte la simplificación de impuestos”. Y amplió: “Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”.

Para Milei, “Argentina tiene un problema de informalidad muy grande, y por ello distribuye ineficientemente la carga fiscal del Estado”.

“Todo esto es tan solo la primera etapa de las reformas que queremos llevar adelante ni bien se constituya el nuevo Congreso, y por primera vez en 25 años aprobarlas será posible, dado que el próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual. Lo digo principalmente por las decenas de diputados y senadores que La Libertad Avanza va a sumar, pero también porque sabemos que por fuera de los inadaptados de siempre, que piensan que la economía se soluciona haciendo la danza de la lluvia, hay muchos diputados y senadores que sin pertenecer al partido de gobierno comparten el destino de país al que conducen estas reformas”, expresó el Presidente.

Fuente: con información de Infobae