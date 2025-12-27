El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, iniciativas que obtuvieron el respaldo del Senado tras ocho horas de debate. En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo que “se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien” y destacó que el nuevo presupuesto establece el déficit cero como una regla inquebrantable.

Ads

El proyecto fue aprobado con 46 votos a favor y 25 en contra, incluso en artículos considerados sensibles, como los vinculados a partidas educativas. Según el Gobierno, el resultado envía una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal al mercado.

Milei afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal “restaura un principio constitucional básico”, al señalar que el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”. Según explicó, la norma busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa del Impuesto a las Ganancias y redefinir la relación entre el Estado y el sector privado.

Ads

Puede interesarte

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia. Por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, expresó el presidente.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando apoyos de sectores dialoguistas y dejando a la oposición más dura en minoría. Con la aprobación del presupuesto, el equipo económico encabezado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo consolida el plan de gastos e ingresos para 2026, enviando un mensaje de fortaleza política tanto hacia el interior del país como hacia los organismos internacionales de crédito.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas