Milei celebró la caída del dólar con un irónico “UPs”
La divisa cayó $15 en la semana y se mantiene estable en el Banco Nación, donde cotiza a $1330 para la compra y $1380 para la venta.
El presidente Javier Milei reaccionó hoy a la baja del dólar oficial con una publicación en redes sociales, luego de que la divisa acumulara una caída de $15 en la semana y se mantuviera estable en las últimas jornadas financieras.
El tipo de cambio minorista registra una tendencia estable, mientras que en el Banco de la Nación Argentina el dólar se ubica en $1330 para la compra y $1380 para la venta.
En ese contexto, el mandatario publicó un breve mensaje en su cuenta de X: “UPs”, en alusión a economistas y dirigentes opositores que habían anticipado una suba del tipo de cambio durante su gestión.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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