El presidente Javier Milei reaccionó hoy a la baja del dólar oficial con una publicación en redes sociales, luego de que la divisa acumulara una caída de $15 en la semana y se mantuviera estable en las últimas jornadas financieras.

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El tipo de cambio minorista registra una tendencia estable, mientras que en el Banco de la Nación Argentina el dólar se ubica en $1330 para la compra y $1380 para la venta.

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En ese contexto, el mandatario publicó un breve mensaje en su cuenta de X: “UPs”, en alusión a economistas y dirigentes opositores que habían anticipado una suba del tipo de cambio durante su gestión.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas

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