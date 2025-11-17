El presidente Javier Milei destacó en sus redes sociales el superávit primario y financiero alcanzado por el Sector Público Nacional durante octubre, coincidente con las elecciones legislativas. “El ancla de hierro”, escribió en su cuenta de X, en referencia al equilibrio fiscal como eje de su política económica.

Ads

Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el superávit primario fue de $823.925 millones, mientras que el financiero alcanzó los $517.672 millones. El titular de la cartera, Luis Caputo, precisó que en los primeros diez meses de 2025 el superávit primario acumulado representa el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y el financiero el 0,5%.

En su publicación, Milei agregó: “Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral... MAGA. Fin. PD: si vieras qué linda está la Argentina... ya se está limpiando todos los vicios de los populistas...”.

Ads

Puede interesarte

El Gobierno considera estos resultados como una señal de consolidación del rumbo económico, centrado en el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción del déficit fiscal.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads