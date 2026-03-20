El presidente Javier Milei celebró hoy el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025, difundido por el INDEC, y cuestionó a “empresaurios” y “políticos chorros” a través de publicaciones en redes sociales.

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El mandatario utilizó su cuenta oficial en X para referirse a los datos económicos y apuntar contra lo que definió como “operetas” impulsadas por sectores empresarios y políticos.

“Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!”, expresó el jefe de Estado.

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Posteriormente, Milei citó una publicación de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó los principales indicadores vinculados al crecimiento económico.

Minutos más tarde, el presidente volvió a expresarse en la misma red social para referirse a los datos desestacionalizados del PIB correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

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“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”, sostuvo.

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Las declaraciones se produjeron luego de la publicación de los indicadores oficiales que reflejan la evolución de la actividad económica durante el último año, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales de recuperación.

Fuente: con información de Noticias Argentinas