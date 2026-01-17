El presidente Javier Milei participó anoche de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, donde fue ovacionado por el público, compartió escenario con el Chaqueño Palavecino y brindó un breve discurso de agradecimiento a la provincia.

Ads

El mandatario viajó especialmente para asistir al tradicional evento folklórico. Al momento de su llegada al predio, el Chaqueño Palavecino se encontraba actuando y, tras finalizar una de sus canciones, le dio la bienvenida e invitó al jefe de Estado a cantar junto a él el tema Amor salvaje.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantante al recibir a la comitiva presidencial. Junto a Milei se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también fue reconocido desde el escenario.

Ads

Puede interesarte

Antes de subir, Milei agradeció a los organizadores y destacó la relevancia del evento: “Gracias, querido Chaqueño, y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, señaló, al tiempo que remarcó que el encuentro “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Durante su intervención, el presidente también dirigió un mensaje al electorado cordobés. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, afirmó, y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero darles las gracias”.

Ads

El momento fue acompañado por una pantalla especial instalada por la organización del festival, con el mensaje: “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, en letras blancas sobre fondo oscuro.

Puede interesarte

El instante más destacado de la noche llegó cuando Milei le pidió al cantante interpretar Amor salvaje. “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”, exclamó el mandatario. Palavecino respondió invitándolo a subir al escenario y a cantar juntos, pese a la resistencia inicial del presidente, quien se definió como “amateur”.

Finalmente, Milei aceptó la invitación y entonó parte de la canción, incluso el puente del tema. Al finalizar, el artista celebró la interpretación con un “¡Bien! Aprobado”, mientras que el presidente bromeó: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

Ads

Con esta participación, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, luego de las presencias de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017.

Puede interesarte

La visita presidencial estaba prevista para el viernes. Según fuentes cercanas, el jefe de Estado viajó a Córdoba durante la medianoche, arribó en helicóptero y fue trasladado al predio en camioneta junto a la comitiva oficial.

En las gradas también estuvieron presentes el asesor Eduardo “Lule” Menem, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, y el legislador Gonzalo Roca. La estadía en la provincia fue breve, ya que Milei confirmó su participación en la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para este sábado en Asunción, Paraguay, y luego viajará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, entre el lunes 19 y el viernes 23.

Durante la misma madrugada, el Chaqueño Palavecino interrumpió su show para pedir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. “Le vamos a pedir a la gente de Venezuela que nos libere ese gendarme que está de hace tiempo, a Nahuel Gallo, que no sabemos nada”, expresó el músico, mientras era aplaudido por el presidente.

Fuente: con información de Infobae