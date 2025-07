El presidente Javier Milei descartó de manera categórica la posibilidad de otorgar un indulto a la ex presidenta Cristina Fernández, condenada en la causa Vialidad, calificando dicha acción como “una aberración”.

En una entrevista televisiva, el mandatario abordó la sentencia que inhabilita de manera perpetua a la ex mandataria para ejercer cargos públicos y describió la movilización del miércoles en Plaza de Mayo, conocida como “Cristinazo”, como “un partido homenaje” en el que “la gente fue a despedir a la señora Kirchner”.

Milei enfatizó su compromiso con la independencia judicial, afirmando que su gestión no interfiere en las decisiones del Poder Judicial. “Si yo pregono la independencia de la Justicia, que falle y haga lo que considera pertinente, no tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, señaló.

Además, destacó la condena de Fernández como “un evento extremadamente importante” que demuestra “la salud de la República”, subrayando que su gobierno es el primero en dar “rienda libre” a la Justicia.

El presidente también criticó al macrismo, al que acusó de haber facilitado el retorno del kirchnerismo al poder y de interferir en las instituciones. En particular, mencionó el rol del ex senador Miguel Angel Pichetto, a quien señaló por haber “cubierto” a Fernández en el Senado, lo que, según Milei, fue recompensado con su candidatura a la vicepresidencia.

Sobre las declaraciones de la ex mandataria, quien afirmó que “este modelo se cae”, Milei cuestionó su conocimiento en materia económica y jurídica, calificándola de “profundamente ignorante”. Además, reiteró que la marcha en su apoyo fue un acto simbólico para despedirla, dado su impedimento legal para ocupar cargos públicos: “La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua”.

Fuente: con información de DIB