El presidente Javier Milei encabezará este jueves un acto en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, acompañado por el intendente Diego Valenzuela, uno de los primeros jefes comunales electos de La Libertad Avanza.

Ads

La actividad forma parte de la recta final de la campaña hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, donde el oficialismo intentará recuperar terreno en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se producirá pocos días después de la reunión del mandatario con Donald Trump en Washington, y se interpreta como un intento de consolidar el voto antiperonista en el Conurbano, una de las regiones más adversas para el oficialismo.

Ads

Puede interesarte

En las últimas elecciones bonaerenses, los libertarios fueron superados por Fuerza Patria, que se impuso en la Primera Sección Electoral con el 47,49% de los votos, frente al 36,88% obtenido por La Libertad Avanza. Los resultados tuvieron un fuerte impacto en el total provincial, donde el peronismo retuvo la ventaja con el 47,28% frente al 33,71% del espacio oficialista.

Por esa razón, el equipo de campaña de Milei concentró sus próximas actividades en los distritos más poblados. Tras el acto de este jueves en Tres de Febrero, el Presidente viajará el viernes a Pergamino para participar de un nuevo encuentro político en la Segunda Sección, gobernada por Javier Martínez (PRO). Aún no se confirmó si ambos compartirán escenario, debido a diferencias internas tras la fallida alianza electoral entre ambos espacios.

Ads

Puede interesarte

La gira bonaerense concluirá el miércoles en Ezeiza, bastión históricamente peronista, mientras que el acto de cierre de campaña se realizará al día siguiente en Córdoba, territorio donde Milei conserva altos niveles de apoyo y donde apuesta a reimpulsar su imagen nacional.

La actividad se da en un contexto marcado por las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien condicionó el reciente rescate financiero de Estados Unidos al resultado de las próximas elecciones. “Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, advirtió el republicano tras el encuentro bilateral.

Fuente: Diputados bonaerenses