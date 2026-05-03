El presidente Javier Milei considera que el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está en retroceso y apuesta a que la Justicia cierre la investigación en el corto plazo. En ese contexto, el Gobierno comenzó a delinear una estrategia para reposicionar al funcionario y retomar la iniciativa en el Congreso.

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En la Casa Rosada destacan el desempeño de Adorni durante su reciente informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde respondió a cuestionamientos de la oposición. A partir de esa exposición, el oficialismo evalúa que es momento de reconstruir su perfil público. Como parte de esa decisión, se prevé la reactivación de las conferencias de prensa semanales y la reapertura de la sala de periodistas.

En paralelo, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de proyectos legislativos considerados prioritarios. En el entorno presidencial sostienen que este año es clave para avanzar con reformas, ante la dificultad que implicará el calendario electoral en 2027.

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Entre las principales iniciativas figuran la reforma política —con eje en la eliminación de las PASO—, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de “ficha limpia”. También aparecen en agenda la revisión de normas consideradas obsoletas, modificaciones al Código Penal, iniciativas vinculadas a discapacidad y una reforma sindical.

El impulso a estos proyectos se da en un contexto de tensión con el movimiento obrero. La reciente movilización de la CGT y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza reforzaron la intención del Gobierno de avanzar sobre el poder de los gremios.

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Para concretar su agenda, Milei necesita consolidar apoyos en el Congreso, especialmente entre los gobernadores. Sin embargo, no todos acompañan las iniciativas oficiales. Algunos mandatarios provinciales, incluso aquellos que han mostrado afinidad con la Casa Rosada, ya manifestaron su respaldo a la continuidad de las PASO, lo que complica uno de los objetivos centrales del oficialismo.

A esto se suma la creciente tendencia de varias provincias a desdoblar sus elecciones, una estrategia que podría alterar el escenario político nacional de cara a los próximos comicios.

En la oposición, el peronismo comenzó a reordenarse con vistas al año electoral. Dirigentes como Sergio Massa impulsan la construcción de un frente amplio que permita recuperar competitividad y ampliar su base de apoyo, con la mirada puesta en sectores moderados.

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En paralelo, distintos gobernadores avanzan en esquemas de articulación política propios, con la intención de ganar peso en el Congreso y proyectarse a nivel nacional.

Mientras tanto, en el oficialismo reconocen que el escenario político y económico seguirá siendo desafiante. Aun así, confían en sostener la iniciativa legislativa y evitar que los conflictos internos y externos condicionen el rumbo del Gobierno en los próximos meses.

Fuente: Infobae