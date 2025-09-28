El recorrido del presidente comenzará este lunes en Tierra del Fuego, con un acto en Ushuaia, y continuará el viernes en Santa Fe y Entre Ríos, para finalizar el sábado en la provincia de Buenos Aires.

Ads

Según informaron desde la Casa Rosada, estas visitas forman parte de las primeras definiciones de la mesa de campaña, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los equipos de comunicación y al asesor Santiago Caputo.

En paralelo, la campaña enfrenta tensiones internas por la multiplicidad de interlocutores y diferencias entre los equipos de Karina Milei y Santiago Caputo, que se profundizaron tras el viaje presidencial a Estados Unidos, donde Milei recibió respaldo de funcionarios de la administración Trump.

Ads

Puede interesarte

A pesar de esto, desde Nación aseguran que el trato entre los principales armadores de campaña se mantiene “amigable” en las reuniones estratégicas.

El clima político en la Casa Rosada refleja cierta dispersión en la toma de decisiones, con distintos sectores del oficialismo reconociendo la necesidad de reorganizar la estructura interna tras las elecciones, lo que podría implicar cambios en el gabinete y redefinición de responsabilidades entre ministros y asesores.

Ads

Con esta agenda, Milei busca consolidar su presencia territorial y proyectar un liderazgo activo ante la ciudadanía, al tiempo que su equipo coordina los detalles operativos de los actos y recorridas en cada provincia.

Fuente: TN