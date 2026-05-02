El presidente Javier Milei avanza en su agenda internacional con la mira puesta en fortalecer alianzas económicas y sumar nuevos actores relevantes. En ese marco, el Gobierno busca incorporar a Canadá como socio estratégico en áreas consideradas centrales para el crecimiento del país.

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La iniciativa apunta especialmente a los sectores de energía, minería y comercio, donde Argentina intenta captar inversiones y consolidar su inserción en mercados globales. Desde el oficialismo destacan que Canadá ya tiene un rol significativo, particularmente en el ámbito minero, donde es uno de los principales inversores extranjeros.

La estrategia se inscribe dentro de una política exterior orientada a profundizar vínculos con países clave para el desarrollo de recursos naturales y proyectos productivos, en un contexto donde el Gobierno apuesta a atraer capitales y dinamizar la economía.

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Además, el acercamiento busca abrir nuevas oportunidades comerciales y ampliar la cooperación en sectores vinculados a la transición energética, en línea con la creciente demanda global de minerales críticos y recursos energéticos.

Con este movimiento, la administración de Milei intenta diversificar sus alianzas internacionales y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mapa de inversiones, con foco en industrias estratégicas para los próximos años.

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