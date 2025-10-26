El oficialismo encara las elecciones con la meta de lograr al menos un tercio de los escaños parlamentarios, lo que le permitiría frenar avances de la oposición, proteger vetos y darle oxígeno a la segunda mitad de su mandato.

La estrategia se inscribe en un contexto de gobernabilidad frágil: sin mayoría propia y con conflictos internos recientes, el gobierno necesita un escenario parlamentario más previsible para avanzar con reformas de mayor alcance.

Al mismo tiempo, el peronismo aprovecha esta elección para posicionarse como alternativa de poder hacia 2027. Su foco está en recuperar terreno en los grandes distritos y reafirmar su rol en el Congreso, más allá del resultado inmediato.



En ese marco, la votación adquiere carácter simbólico y definitorio: no sólo por el recambio legislativo, sino por la configuración de fuerzas que dominarán la agenda política y económica para los próximos años.

Con la expectativa del escrutinio en marcha, todos los actores miden no solamente votos, sino la capacidad de construir bloques, alianzas y equilibrios que determinarán el diseño institucional del país.

