El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, una nueva versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que, según afirmó, tendrá mayores beneficios que el esquema actual.

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El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales tras regresar de su gira por Estados Unidos. Allí sostuvo que la iniciativa estará orientada a sectores “que nunca han existido en Argentina” y apuntará a fomentar nuevas empresas, inversiones privadas y generación de empleo.

Actualmente, el RIGI forma parte de la Ley Bases y está destinado a proyectos de gran escala, con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Desde su puesta en marcha, el Gobierno aprobó proyectos vinculados principalmente a energía, minería e infraestructura.

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Aunque todavía no se conocieron detalles técnicos del nuevo proyecto, desde el oficialismo aseguran que el “Súper RIGI” buscará ampliar las ventajas para captar capitales en áreas consideradas estratégicas y acelerar el desarrollo de nuevos sectores productivos.

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