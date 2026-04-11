El presidente Javier Milei analiza realizar un viaje a Estados Unidos con motivo del 4 de julio, Día de la Independencia de ese país, en el marco de una agenda internacional que el Gobierno busca fortalecer.

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Según trascendió, la idea es que el mandatario pueda estar en Washington para participar de los festejos y, eventualmente, mantener contactos políticos en ese contexto.

Dentro de las opciones que maneja la Casa Rosada, también se evalúan cuestiones logísticas y de agenda para definir si el viaje se concreta y bajo qué formato, en medio de otros compromisos internacionales que Milei ya tiene previstos.

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El eventual traslado se enmarca en la estrategia del Gobierno de reforzar el vínculo con Estados Unidos, uno de sus principales aliados en política exterior.

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