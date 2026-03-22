El Gobierno nacional evalúa avanzar con la creación de un fondo destinado a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas, que se financiaría con un porcentaje de lo obtenido por la venta de activos estatales.

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La propuesta en estudio contempla destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones, venta de inmuebles y otros bienes públicos al fortalecimiento del equipamiento militar. Según estimaciones oficiales, estas operaciones podrían generar entre 1500 y 3000 millones de dólares.

La iniciativa se enmarca dentro de una nueva etapa del plan de reforma del Estado impulsado por el Ejecutivo, que busca reducir la estructura estatal y, al mismo tiempo, redirigir parte de esos recursos hacia áreas estratégicas como la defensa.

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En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha herramientas para avanzar con privatizaciones incluidas en la Ley Bases, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene autorización para desprenderse de propiedades consideradas innecesarias para la gestión pública.

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Sin embargo, uno de los puntos que genera debate es el mecanismo legal para implementar el fondo. La normativa vigente establece que los recursos con destino específico deben ser aprobados por ley, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de avanzar únicamente mediante un decreto. En este sentido, en la Casa Rosada reconocen que aún se analiza la viabilidad jurídica de la medida.

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De concretarse, el esquema buscaría vincular directamente los ingresos extraordinarios por la venta de activos estatales con inversiones en defensa, en un contexto en el que el Gobierno apunta a reorganizar el uso de los recursos públicos.