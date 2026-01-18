El presidente Javier Milei se prepara para dar un discurso de alto impacto en el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, en un contexto internacional atravesado por fuertes tensiones geopolíticas.

La exposición será posterior a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y podría incluir definiciones clave sobre política global y alineamientos estratégicos.

Según fuentes oficiales, el mandatario insistirá en su respaldo al capitalismo y profundizará sus críticas a la izquierda y a la denominada agenda “woke”, en línea con lo que ya expresó en ediciones anteriores del foro. La presentación está prevista para el miércoles a las 11.45 (hora argentina), dentro de un panel titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?”.

El discurso se dará en un escenario internacional complejo, marcado por el operativo de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, la escalada de tensión en Irán y los planes del presidente estadounidense Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia. En ese marco, no se descarta que Milei haga referencias directas a estos conflictos y al nuevo orden mundial que, según ha señalado, impulsa Washington.

Además, existen expectativas por una eventual reunión bilateral entre Milei y Trump, quien será uno de los principales expositores del foro. Si bien el encuentro aún no está confirmado, fuentes cercanas a la delegación argentina admiten que hay posibilidades de un contacto formal entre ambos líderes.

El antecedente inmediato es el discurso que Milei dio en Davos en 2025, cuando defendió el liberalismo económico y planteó una “batalla cultural” contra el progresismo. En aquella ocasión, llamó a Occidente a retomar “las ideas de la libertad” como base del desarrollo económico y social, y reivindicó el capitalismo como motor de productividad y prosperidad.

Fuente: TN