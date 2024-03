Desde Roma, donde tiene previsto mantener una audiencia privada con el papa Francisco, el presidente Javier Milei confirmó que su Gobierno avanzará hacia un acuerdo con el PRO, volvió a atacar con dureza a diputados y gobernadores, advirtió que habrá más recortes a las provincias y aseguró que no va a negociar su plan económico.

El mandatario dijo además que lo que ocurrió con el debate de la Ley Ómnibus fue “maravilloso” porque, al ordenar que se retire el proyecto de la discusión en el recinto, dejó “en evidencia quiénes son la mugre de la política”.

“Los diputados que han traicionado las ideas de la libertad y que han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta. Lo que ha pasado es muy interesante porque demostró quiénes son los que están del lado del cambio y quiénes son los estafadores y están en política no para servirle a la gente sino para hacer negocios. Eso es muy positivo, como principio de revelación es fabuloso lo que ha pasado”, reflexionó.

En ese sentido, lanzó una nueva amenaza y dijo que “obviamente, cuantas menos herramientas tenga, más tengo que profundizar el ajuste del gasto público”. Así le respondió al periodista Marcelo Bonelli cuando le preguntó en Radio Mitre si iba a haber más recortes en los fondos que el Gobierno nacional envía a las provincias.

En ese sentido, les reclamó a los mandatarios provinciales que “dejen de gastar en recitales” y cuestionó en particular al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le solicitó que “deje de pautar en medios para que hablen bien de él”.

Además, denunció que “un dirigente de la UCR me ofreció votar la ley a cambio de cargos”, en referencia a las negociaciones en el Congreso por la ley “Bases”. Y siguió: “No estoy dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa”.

“¿Acaso no lo puedo hackear? ¿Acaso las provincias no tienen sus propios recurso? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, no voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. La economía va a salir adelante. Voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, añadió.

El acuerdo con Macri

Por otra parte, el presidente aseguró que “obviamente” se va hacia un acuerdo con el PRO dentro del gobierno nacional y consideró que “naturalmente va a fluir hacia eso”, en referencia a una posible incorporación de más nombres de esa fuerza en la integración del gobierno.

“Tengo un diálogo fluido con Macri. Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo”, remarcó Milei.

Dijo además que tiene “cuatro candidatos técnicos” para la titularidad de la Anses, tras el alejamiento de Osvaldo Giordano del cargo, a quien el Presidente le pidió ayer la renuncia.

Paralelamente, respaldó a su ministro del Interior, Guillermo Francos, de quien dijo que está “firme como rulo de estatua” en el Gabinete nacional, tras algunos rumores de alejamiento.

Finalmente, auguró que tendrá un “diálogo fructífero” con el Papa Francisco, a quién saludará mañana en el Vaticano en la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula y con quien mantendrá el lunes una audiencia privada.