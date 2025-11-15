El presidente Javier Milei apuntó contra la editorial especializada Errepar, a la que acusó de haber sido el origen de una “opereta” vinculada a la eventual eliminación del Monotributo y modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. La crítica se dio en referencia a un artículo técnico publicado por la editorial el pasado jueves.

La nota, titulada ¿Adiós al monotributo y nuevo esquema para los autónomos?, señalaba que el Poder Ejecutivo estaría evaluando la migración de 3 millones de monotributistas al régimen general, con un nuevo esquema de deducciones, la unificación del Mínimo No Imponible y una reducción de 8 puntos en las cargas patronales.

Según la publicación, las medidas se basarían en “documentos internos y reuniones con el sector privado”, con el objetivo de avanzar en la formalización de la economía, el impulso del mercado de capitales y la sostenibilidad previsional.

El artículo también mencionaba la posible eliminación del Régimen Simplificado, el traslado de sus contribuyentes al régimen de Autónomos, y cambios en cuotas, deducciones de gastos, umbral mínimo de IVA y el Mínimo No Imponible para Ganancias. Además, se incluían incentivos laborales como la reducción de contribuciones patronales y aportes personales para nuevas contrataciones.

Desde la cuenta oficial del Presidente, Milei desmintió que el Gobierno esté evaluando tales medidas y acusó a Errepar de haber montado una operación mediática. “La opereta sobre el monotributo y ganancias salió de Errepar”, expresó, y cuestionó la difusión de información no oficial.

Fuente: con información de Noticias Argentinas