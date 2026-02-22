En la provincia de Corrientes, dentro de los Esteros del Iberá, se consiguió un avance único en la conservación de la fauna: tras casi 40 años de ausencia, volvió a verse en libertad un mamífero acuático de gran tamaño que estaba localmente extinto.

Se trata de una familia de nutrias gigantes, también conocidas como lobos de río, que fue liberada en el Gran Parque Iberá como parte de un proyecto de reintroducción de especies amenazadas. Esta acción forma parte de un programa internacional coordinado por organizaciones de conservación y zoológicos, con apoyo científico y logístico, para devolver a estos animales a su hábitat natural.

La nutria gigante es uno de los depredadores acuáticos más impresionantes del continente sudamericano y su regreso es considerado un hito para la restauración ecológica de los humedales, donde no se habían observado ejemplares desde mediados de los años 80.

Este suceso no solo marca un paso importante para la biodiversidad local, sino que también posiciona a Argentina como un referente mundial en esfuerzos de conservación de especies en peligro de extinción.

