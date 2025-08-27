El sábado 23 de agosto se realizó la Asamblea anual de SIGNIS Argentina, que este año tuvo carácter eleccionario. Allí, el marplatense Miguel Monforte fue electo por unanimidad como presidente de la institución para un período de tres años, convirtiéndose en el primer representante de la ciudad en ocupar este cargo.

Ads

“Me entusiasma que sea una conducción con mirada federal y que podamos seguir construyendo comunicación con valores en tiempos de violencia mediática”, expresó Monforte, en diálogo con El Marplatense.

SIGNIS Argentina es el capítulo nacional de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, presente en 120 países. En nuestro país nuclea a comunicadores, periodistas, docentes y realizadores audiovisuales que trabajan por una comunicación ética, inclusiva y transformadora, con la paz y el bien común como ejes rectores.

Ads

Puede interesarte

Monforte destacó: “Me pone muy feliz porque pudimos conformar una excelente comisión directiva, con gente capacitada y entusiasta. Si bien es un voluntariado, no deja de ser una obligación cotidiana y eso nos motiva a dar lo mejor”.

El flamante presidente recordó su larga trayectoria en la organización, desde los tiempos de la Organización Católica Internacional del Cine (OCIC), hasta su participación como vicepresidente y coordinador de festivales y comunicación en SIGNIS.

Ads

Subrayó además la importancia de que la conducción tenga una perspectiva federal: “Elegir a alguien que no sea estrictamente de Buenos Aires es una buena señal. Tenemos proyectos en Bahía Blanca, Salta, el conurbano y ahora la presidencia desde Mar del Plata”.

Puede interesarte

Entre los principales desafíos de la gestión, Monforte hizo hincapié en la necesidad de pensar el rol de la comunicación en un contexto atravesado por la violencia mediática y el avance de la inteligencia artificial: “Se vienen cosas nuevas. Sabemos que la IA es una gran herramienta, pero hay que usarla con sentido crítico. Vamos a trabajar en cómo seguir construyendo comunicación con valores en este escenario”.

La nueva comisión directiva quedó conformada por Gustavo Winkler como vicepresidente, María Victoria Aulet como tesorera, Mónica Amaré y Sofía Prediger como vocales titulares, y Teresa Téramo y Rodrigo Martini como suplentes.

Ads

Con más de 20 años de trayectoria en proyectos como Cine Mundo Chico, talleres de alfabetización digital y la emisora juvenil Radio Lío, SIGNIS Argentina refuerza así su compromiso con la educomunicación y la promoción cultural en todo el país.