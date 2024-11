Recientemente, Miguel Ángel Silvestre se vio envuelto en una controversia tras la viralización de un video donde aparece enojado con una fanática que lo grababa en un supermercado.

En la grabación, el actor le pide a la mujer que deje de filmar a sus sobrinos menores, quienes se mostraron incómodos. Aunque Silvestre se ofreció a tomarse una foto con ella, la mujer continuó grabando, lo que provocó su reacción.



El actor respondió a la publicación de Visionshow, explicando que no juzga a la mujer, ya que seguramente no se dio cuenta de lo incómodo que era para su familia. Además, enfatizó que la privacidad de sus sobrinos, de 9 y 12 años, es fundamental y que no es fácil para ellos ver a un extraño apuntándoles con un teléfono. Silvestre destacó su intención de ser amable y de proteger a sus seres queridos en una situación que se volvió pública.

Más info en el siguiente link:https://www.instagram.com/p/DB6P3HJtG9F/?img_index=1