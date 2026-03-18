Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura cercana a los 13°, mientras que la máxima alcanzará los 23° durante la tarde.

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Durante la mañana se espera la presencia de viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica algo más fresca en las primeras horas del día. Sin embargo, estas condiciones tenderán a mejorar progresivamente.

Con el correr de las horas, el viento irá rotando hacia el noreste por la tarde y al norte hacia la noche, disminuyendo su intensidad y favoreciendo un ambiente más templado y estable.

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El cielo se mantendrá despejado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones.

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