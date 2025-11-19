Mar del Plata transita este miércoles 19 de noviembre con condiciones ideales para actividades al aire libre: cielo despejado, viento moderado y temperaturas entre 10 °C y 20 °C, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras varios días inestables, la ciudad costera recupera algo de calma climática en plena mitad de semana.

El amanecer llegó fresco, acompañado por el aire marítimo habitual de la temporada, pero rápidamente el sol ganó terreno y estableció una jornada agradable.

El mediodía templado y la tarde confortable ofrecen un respiro para quienes buscan caminar por la costa o pasar un rato en la playa sin sobresaltos meteorológicos.

A lo largo del día, el viento se mantendrá leve a moderado, sin ráfagas significativas, lo que contribuye a un escenario poco frecuente en una primavera marcada por la variabilidad.

Sin embargo, esta estabilidad será breve. El SMN anticipa que el jueves por la tarde regresarán las lluvias, con un aumento progresivo de la nubosidad desde horas del mediodía y la llegada de un frente húmedo que aportará chaparrones intermitentes y un leve descenso de temperatura.

El quiebre climático se notará especialmente durante la tarde del jueves, cuando el viento rotará, incrementará su intensidad y reinstalará las condiciones cambiantes típicas de la primavera local.