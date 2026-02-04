Este miércoles 4 de febrero, Mar del Plata tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 27 grados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura rondará los 22 grados. No se esperan lluvias y los vientos soplarán del noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será del 77 por ciento y la visibilidad se mantendrá buena. El sol saldrá a las 6.07 y se pondrá a las 20.01.

Para la tarde, el SMN prevé que el cielo continúe mayormente nublado, con una temperatura máxima de 27 grados. Los vientos del noreste aumentarán su intensidad y podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 21 grados y los vientos rotarán al este, con ráfagas de similar intensidad. La probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10 por ciento, para el cierre de la jornada.

