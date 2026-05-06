Miércoles de tormentas en Mar del Plata:rige una alerta naranja
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso especial advirtiendo sobre un desmejoramiento severo en las condiciones climáticas de la ciudad.
Mar del Plata amaneció con una alerta naranja. Según el SMN las condiciones climáticas irán ganando peligrosidad con el correr de las horas.
Durante la mañana, el área comenzará a ser afectada por tormentas aisladas acompañadas por vientos del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
La situación se tornará más crítica a partir de la tarde, momento en que entrará en vigencia una alerta amarilla con probabilidades de precipitación de hasta el 100%. Sin embargo, el organismo oficial advirtió que lo peor llegará durante la noche: el nivel de advertencia subirá a naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Para el cierre del miércoles, el SMN prevé tormentas de intensidad fuerte a severa. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 50 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual.
El fenómeno estará acompañado por una frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas muy intensas que podrían superar los 70 km/h.
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