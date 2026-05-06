Mar del Plata amaneció con una alerta naranja. Según el SMN las condiciones climáticas irán ganando peligrosidad con el correr de las horas.

Ads

Durante la mañana, el área comenzará a ser afectada por tormentas aisladas acompañadas por vientos del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Puede interesarte

La situación se tornará más crítica a partir de la tarde, momento en que entrará en vigencia una alerta amarilla con probabilidades de precipitación de hasta el 100%. Sin embargo, el organismo oficial advirtió que lo peor llegará durante la noche: el nivel de advertencia subirá a naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Ads

Para el cierre del miércoles, el SMN prevé tormentas de intensidad fuerte a severa. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 50 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual.

El fenómeno estará acompañado por una frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas muy intensas que podrían superar los 70 km/h.

Ads