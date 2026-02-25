El conjunto merengue llega con ventaja en el marcador tras imponerse por la mínima en la ida, gracias a un golazo de Vinícius Júnior. Sin embargo, el cruce quedó envuelto en la polémica luego de un presunto episodio de racismo que involucró al argentino Gianluca Prestianni y al delantero brasileño.

Según lo informado, durante el encuentro se activó el protocolo correspondiente, aunque el partido continuó con normalidad. Posteriormente, la UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni mientras se lleva adelante la investigación del caso. Como consecuencia, el futbolista argentino no podrá disputar el partido de vuelta, aunque igualmente acompañó al plantel.

Con este contexto, el choque en el Bernabéu no solo definirá el pase a la siguiente fase, sino que también estará marcado por un clima de alta tensión y expectativa.

Uno de los datos más relevantes en la previa del encuentro es la ausencia del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien no figura en la lista de convocados debido a molestias en su rodilla izquierda y será baja para el partido del miércoles.

Por otra parte, el SL Benfica tampoco podrá contar con la presencia de su entrenador, José Mourinho, quien fue expulsado en el encuentro de ida y deberá cumplir la correspondiente sanción.

Además se jugaran los siguientes partidos:

Atalanta frente a Borussia Dortmund

a las 2:45 en el New Balance Arena, Bergamo, Italia

Juego de Vuelta - Borussia Dortmund lidera 2-0 en el global

Juventus frente al Galatasaray

17hs en el Allianz Stadium, Torino, Italia

Juego de Vuelta - Galatasaray lidera 5-2 en el global

Paris Saint-Germain frente a AS Monaco

17hs en Parc des Princes, Paris, Francia

Juego de Vuelta - Paris Saint-Germain lidera 3-2 en el global