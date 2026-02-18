La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos del sector oeste. Durante la mañana, la temperatura rondará los 19°, en un arranque templado que anticipa un día más caluroso que los anteriores.

Por la tarde se espera que la máxima alcance los 29°. En ese tramo del día aumenta la inestabilidad: el SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidades de chaparrones. Además, el viento rotará hacia el sudeste, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el termómetro marcará un leve descenso, aunque se mantendrán condiciones similares, con chances de precipitaciones aisladas y viento del sudeste.

