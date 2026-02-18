Miércoles de calor y humedad para la ciudad
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presentará con temperaturas en ascenso y probabilidad de chaparrones hacia la tarde en Mar del Plata.
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos del sector oeste. Durante la mañana, la temperatura rondará los 19°, en un arranque templado que anticipa un día más caluroso que los anteriores.
Por la tarde se espera que la máxima alcance los 29°. En ese tramo del día aumenta la inestabilidad: el SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidades de chaparrones. Además, el viento rotará hacia el sudeste, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche, el termómetro marcará un leve descenso, aunque se mantendrán condiciones similares, con chances de precipitaciones aisladas y viento del sudeste.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión