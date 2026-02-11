A las 8.08, el termómetro marcaba 18°C, con una sensación térmica de 17° y una humedad del 71 por ciento. El cielo se mostraba prácticamente despejado, con apenas 1 por ciento de nubosidad, y una visibilidad que alcanzaba los 16 kilómetros. El viento soplaba del oeste sudoeste a 28 km/h, con ráfagas de hasta 62 km/h.

Para el resto del día se espera una máxima de 26 grados, con condiciones principalmente soleadas y una brisa persistente del sudoeste a 24 km/h. El índice UV alcanzará un valor de 9, considerado poco saludable, por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 grados, con algunas nubes y viento del este noreste a 15 km/h. No se prevén precipitaciones ni tormentas eléctricas, en una jornada estable y seca que mantendrá el buen tiempo.

