Miércoles con posibles lluvias por la mañana y viento del sudeste por la tarde
Según datos del SMN se espera una jornada marcada por la inestabilidad, con un descenso de la temperatura por la tarde.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad transitará primero una madrugada relativamente tranquila, con cielo algo nublado y viento del norte entre 13 y 20 kilómetros por hora.
Sin embargo, hacia la mañana podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados y la máxima alcanzaría los 28, en un contexto de elevada humedad.
Durante la tarde se espera un cambio marcado en las condiciones: el viento rotará del noroeste al sudeste y se intensificará, con ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 kilómetros por hora.
Este ingreso de aire más frío provocará un descenso térmico hacia el jueves, jornada para la que se anticipa una máxima cercana a los 19 grados y nuevas precipitaciones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión