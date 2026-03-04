Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad transitará primero una madrugada relativamente tranquila, con cielo algo nublado y viento del norte entre 13 y 20 kilómetros por hora.

Sin embargo, hacia la mañana podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados y la máxima alcanzaría los 28, en un contexto de elevada humedad.

Durante la tarde se espera un cambio marcado en las condiciones: el viento rotará del noroeste al sudeste y se intensificará, con ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

Este ingreso de aire más frío provocará un descenso térmico hacia el jueves, jornada para la que se anticipa una máxima cercana a los 19 grados y nuevas precipitaciones.

