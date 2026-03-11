Mar del Plata amanece este miércoles 11 de marzo con el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 20 grados.

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El Servicio Meteorológico Nacional no registra probabilidad de lluvia para la jornada. Los vientos del noreste soplarán entre 13 y 22 km/h por la mañana, con una humedad del 99 por ciento.

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Por la tarde, la temperatura trepará a 24 grados y los vientos del mismo sector ganarán intensidad: el SMN los ubica entre 23 y 31 km/h. El cielo continuará algo nublado.

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Al caer la noche, la temperatura descenderá a 17 grados y los vientos del noreste alcanzarán entre 32 y 41 km/h. El organismo no anticipa lluvias en esa franja horaria. El sol salió a las 6.45 y se pondrá a las 19.15.

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