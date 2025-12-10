Miércoles con calor, tormentas y alerta amarilla en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 27 grados.
El miércoles llegará con condiciones cambiantes en Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con máxima de 27°C y mínima de 17°C, donde el calor será protagonista pero dará paso a tormentas en el cierre del día.
Durante la mañana se espera niebla, por lo que se recomienda circular con precaución debido a la posible reducción de visibilidad.
Hacia la tarde, el tiempo se inestabilizará con tormentas aisladas, mientras que durante la noche podrían presentarse tormentas fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y chaparrones intensos. La probabilidad de precipitaciones aumentará gradualmente desde 10-40% hasta 40-70%.
El viento soplará primero desde el noroeste a 7-12 km/h, rotando luego al noreste y reforzándose hasta 13-22 km/h.
El SMN mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden presentar intensidad moderada y requerir atención.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión