Dos periodistas resultaron heridos en el sur de Líbano luego de un bombardeo llevado a cabo por Israel en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Las víctimas son el corresponsal británico Steve Sweeney y un camarógrafo de la cadena RT.

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El hecho ocurrió mientras el equipo periodístico realizaba una cobertura en las inmediaciones de un puente cercano a una base militar que era blanco de la ofensiva. En ese contexto, un proyectil impactó a pocos metros de donde se encontraban, provocando una fuerte explosión.

Ambos sufrieron heridas por metralla como consecuencia del ataque y fueron trasladados a un centro de salud. Según trascendió, se encuentran fuera de peligro.

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El bombardeo se produjo en el marco de los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah, en una escalada vinculada a la ofensiva más amplia que involucra también a Irán y Estados Unidos.

Imágenes del momento muestran la magnitud del impacto, que se registró mientras los periodistas trabajaban en el lugar, lo que volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa en zonas de conflicto.

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El episodio se suma a otros ataques recientes en la región, donde la intensificación de los bombardeos ha afectado tanto a objetivos militares como a infraestructura clave y zonas cercanas a civiles.



