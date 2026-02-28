La Universidad FASTA anunció el lanzamiento oficial de su modelo de Microcredenciales Universitarias (MU), una propuesta de formación flexible desarrollada bajo la mentoría del Tecnológico de Monterrey.

La iniciativa surge como respuesta a las transformaciones aceleradas del mercado laboral y a la creciente demanda de capacitación continua. Las microcredenciales permiten certificar competencias específicas, breves y con validez global, constituyendo un hito en el sistema educativo argentino.

A diferencia de las carreras tradicionales, las microcredenciales funcionan como unidades de conocimiento “apilables”. Esto posibilita que estudiantes y profesionales acrediten habilidades puntuales -como Inteligencia Artificial, edición de video, RCP o Negocios Digitales- antes de finalizar una carrera de grado o incluso de manera independiente.

En este sentido, la microcredencial es una certificación que acredita la adquisición de un conocimiento o habilidad concreta. A diferencia de un título universitario, que requiere varios años de cursada, se obtiene en tramos cortos de formación y posee valor académico y laboral propio.

Desde la institución destacaron que el modelo busca romper con la rigidez académica y favorecer la personalización del aprendizaje. “Hoy las empresas no buscan solo títulos, buscan competencias verificables. Las microcredenciales permiten que un estudiante pueda insertarse laboralmente de forma mucho más rápida, demostrando ante empleadores de cualquier parte del mundo qué sabe hacer hoy”, señalaron.

Uno de los pilares tecnológicos de la propuesta es la emisión de certificados mediante tecnología Blockchain, que garantiza que cada microcredencial sea inviolable, trazable y segura. De este modo, los logros académicos podrán portarse en formato digital y validarse de manera inmediata en redes profesionales como LinkedIn, con reconocimiento internacional.

La implementación de este sistema se inscribe en un plan integral de innovación educativa que incluye la reforma de los planes de estudio bajo el sistema Sistema de Créditos Académicos (SACAU) y la participación de UFASTA en consorcios multinacionales.