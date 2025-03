La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), nuevamente en el centro de una controversia tras el resultado del examen final de la materia “Microbiología y Parasitología”: más del 80% de los estudiantes que se presentaron a la última instancia no aprobaron.

Se trata de una materia anual de tercer año. De acuerdo con denuncias de los propios estudiantes, solo 15 de los 85 inscriptos lograron aprobar la última mesa, lo que dejó a muchos alumnos de quinto año sin la posibilidad de avanzar hacia su graduación.

En testimonios divulgados por diario El Día, los estudiantes expresaron su malestar con la modalidad del examen, que fue modificada recientemente, pasando de una evaluación oral a una instancia escrita previa, usada como “filtro”.

Según los estudiantes, este cambio implementado a finales de 2023, junto con la “falta de profesores”, ha dificultado aún más la aprobación de la materia. “Los docentes no alcanzan para tomar examen a todos, por eso decidieron aplicar esta modalidad, que termina siendo un obstáculo injusto”, señalaron.

Tal como agrega el sitio 0221.com.ar, el reclamo estudiantil no es reciente, y apunta a que el aumento en el número de inscriptos no ha sido acompañado por un crecimiento proporcional en la planta docente ni en la infraestructura edilicia. Los estudiantes aseguran que han presentado múltiples quejas ante el Rectorado, el Decanato y el Centro de Estudiantes, pero no han recibido respuestas satisfactorias.

